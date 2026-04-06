Merkezi Isıtma Sistemli Sitelerde Kademeli Doğal Gaz Krizi... Küçük Ev, Dev Doğal Gaz Faturası

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Doğal gazda, "çok tüketenin çok ödeyeceği" kademeli tarifede, merkezi ısıtma sistemine sahip on binlerce siteyi bir kriz bekliyor. Tek merkezden ısınan bazı sitelerde, 1+1 dairelerin yanı sıra daha geniş alana sahip dubleks ya da 4+1 daireler de bulunuyor. Bu siteler, belirlenen eşik değeri aştığında çok daha pahalı olan kademe-2'den gaz faturası ile karşı karşıya kalacak. Fatura, sitedeki daire sayısına bölünecek. Küçük daireler, "az tüketip çok ödemek" zorunda kalacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gazda süregelen devlet desteğini azaltmak için ilk adımı hafta sonunda attı. Konutlarda, doğal gazda kademeli tarifeye geçildi.

4 Nisan'da başlayan uygulama gereğince illerin aylık ortalama doğal gaz tüketimleri belirlendi. Bu miktarın, yüzde 75'ini aşan tüketimi olan abonelerin faturaları, kademe-2 olarak nitelendirilen, kademe-1'e göre çok daha yüksek bir fiyattan düzenlenecek. Yıllar içinde yüzde 75'lik oran aşağı çekilecek. Böylece, sübvansiyonların iyiden iyiye azaltılması ve tüm abonelerin maliyet bazlı fiyatlandırmaya geçmesi hedefleniyor.

Küçük ev, büyük gaz faturası

Sektörde, uygulamanın yaratabileceği bazı sorunlar da konuşuluyor. Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, Türkiye'de merkezi ısıtma sistemlerinin yaygın olduğuna, on binlerce sitede bu sistemin kullanıldığına dikkati çekerek, "Merkezi sistem abonelikleri üzerinden ısınan bir sitede ya da binada, hane büyüklükleri arasında farklar var. Tek merkezden ısınan bir yapıda 1+1 daireler olduğu gibi daha geniş alana sahip dubleksler de 4+1 daireler de bulunabiliyor" dedi.

Kaynaklar, söz konusu sitelerin, öngörülen eşik miktarı aşması durumunda kademe-2 tarifesi üzerinden gaz faturalarının düzenleneceğini anımsatarak, "Hane başına ödenecek toplam fatura bedeli, binada yer alan daireye bölünerek elde edilecek. 10 daire varsa, fatura 10'a bölünecek. Bu da aynı site ya da bina içerisindeki küçük veya daha verimli ve bilinçli enerji tüketen insanların aleyhine olacak" diye konuştu.

Adil çözüm var mı?

Kaynaklar, bu sorunun "adil" bir çözümü de bulunduğunu vurgulayarak, "Avrupa ülkelerinde bazı uygulamalar var. Merkezi ısıtma sistemine sahip yapılarda her kaloriferin üzerinde dijital bir ısı ölçer bulunuyor. Bu ısı ölçerler, merkezi bir şirkete veri gönderiyor ve hesaplama herkesin tükettiği ısı enerjisi miktarına göre yapılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA