Doğal Gaz Üretiminde Büyük Artış: 2026'da Günlük 20 Milyon Metreküp

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarının 2026 ortasında günlük doğal gaz üretimini 20 milyon metreküpe çıkaracağını ve 8 milyon hanenin ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılayacağını duyurdu.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gazın 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne aktarılacağını açıkladı. Entegrasyon tamamlandığında günlük üretimin 20 milyon metreküpe ulaşacağı ve 8 milyon hanenin ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanacağı duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 kuyularından gelecek doğal gazın, 2026 yılı ortasında sahaya sabitlenilecek Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştırılacağını duyurdu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında önemli bir görev üstlenecek Seven Vega gemisini ziyaret ederek, yürütülecek operasyonlarla ilgili bilgi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Deniz tabanına boru hatlarını yerleştirecek olan gemi, Faz-2 kuyularından gelecek doğal gazı, 2026 yılı ortasında sahaya sabitleyeceğimiz Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracak. Bu entegrasyonla birlikte sahadaki günlük üretimimizi 10 milyon metreküp daha artırarak toplam 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanemizin gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılamış olacağız. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda, Mavi Vatan'ın derinliklerinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

