Doğal Gaz Üretiminde Büyük Artış: 2026'da Günlük 20 Milyon Metreküp

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gazın 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne aktarılacağını açıkladı. Entegrasyon tamamlandığında günlük üretimin 20 milyon metreküpe ulaşacağı ve 8 milyon hanenin ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanacağı duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 kuyularından gelecek doğal gazın, 2026 yılı ortasında sahaya sabitlenilecek Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştırılacağını duyurdu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında önemli bir görev üstlenecek Seven Vega gemisini ziyaret ederek, yürütülecek operasyonlarla ilgili bilgi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Deniz tabanına boru hatlarını yerleştirecek olan gemi, Faz-2 kuyularından gelecek doğal gazı, 2026 yılı ortasında sahaya sabitleyeceğimiz Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracak. Bu entegrasyonla birlikte sahadaki günlük üretimimizi 10 milyon metreküp daha artırarak toplam 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanemizin gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılamış olacağız. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda, Mavi Vatan'ın derinliklerinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."