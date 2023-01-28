Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğal gaz sızıntısından zehirlenen kadın, hastanede tedaviye alındı

Güncel Haberler

Doğal gaz sızıntısından zehirlenen kadın, hastanede tedaviye alındı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde evinde uyuduğu sırada doğal gaz sızıntısından zehirlendiği belirtilen Leyla Kul (87), hastanede tedaviye alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde evinde uyuduğu sırada doğal gaz sızıntısından zehirlendiği belirtilen Leyla Kul (87), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Eyüp Topçu Caddesi'nde meydana geldi. Apartmandaki bir evden doğal gaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu doğal gaz, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ev sahibi Leyla Kul'un kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekiplerince evin camı kırıldı. Sese uyanan Kul, kapıyı açtı. Doğal gaz  ekipleri ise bu sırada binanın gaz hattını kesti. Doğal gaz sızıntısından zehirlendiği belirlenen kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Orhangazi İtfaiye Eyüp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title