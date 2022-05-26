Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (3) - Haberler

Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (3)
Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBursa'da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan M.T. (68) ile oğlu M.T. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bursa'da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan M.T. (68) ile oğlu M.T. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusu üzerine M.T., "Bana bunları kendileri yaptı. Beni öldürmek için kendileri yaptı. Benim düzenekten haberim yok. Beni öldürmek için yaptılar" diye seslendi.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel