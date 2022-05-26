DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA - Haberler

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DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da bir sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzenek kurulduğu belirlendi.

BURSA'da bir sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzenek kurulduğu belirlendi. Ev sahibi M.T. (68) ile oğlu M.T. (34) gözaltına alındı. M.T.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi N.T.'nin 20 gündür kızında kaldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitedeki apartman dairesinden yoğun doğal gaz kokusu geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Doğal gaz ekipleri, binanın gazını ve elektriğini keserken, binada yaşayanlar tahliye edildi. Daha sonra çilingir yardımıyla girilen dairenin kapısının koluna bağlı prize takılmış kablolu düzenek olduğu görüldü. Doğal gazlı ocağın açık olduğunu gören ekipler, soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ev sahibi M.T. ile oğlu M.T. yakalanıp gözaltına aldı. M.T.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi N.T.'nin 20 gündür kızında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis baba ve oğlunun evlerindeki doğal gazı açık bırakıp kablolu düzenek kurmalarının nedenini araştırıyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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