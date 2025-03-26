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Doğal Antibiyotik Çiriş Otu Tezgahlarda

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Elazığ'da doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, köylüler tarafından toplanarak tezgahlarda satışa sunuldu. 100 liradan satılan çiriş otunun şeker, tansiyon ve kanser üzerindeki faydaları dikkat çekiyor.

Doğal antibiyotik 'çiriş otu' tezgahlarda yerini aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da doğada kendiliğinden yetişen, birçok faydası olduğu bilinen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş otu, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 100 liradan satışa sunuldu.

30 senedir çiriş otu sattığını belirten Zülfü Güngör, "Çiriş otu 3 gündür Elazığ'a geldi. Daha öncesinde vatandaşlar çok soruyordu şimdi tezgahlarda yerini aldı. Faydalı olduğu için vatandaşlar sürekli çiriş otunun gelip gelmediğini soruyordu. Çiriş otu doğada kendiliğinden yetişiyor. Herkes getiremez çiriş otunu. Biz bunları Tunceli'nin Ovacık dağlarından getirtiyoruz. Çiriş otunun kilogramı 100 liraya satılıyor. Haziran ayına kadar satışı devam edecektir. Çiriş otu bağırsak hastalığının ilacıdır. Bunu ben söylemiyorum bilim adamları söylüyor zaten. Çiriş otu doğal antibiyotiktir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Güncel
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