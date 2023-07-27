Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından kurulan Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yahşihan Arama Kurtarma ekibi, AFAD personeli tarafından verilen eğitimlerin ardından doğal afetlerde görev yapacak.

Doğal afetler için Yahşihan Arama Kurtarma ekibi kuruldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesince yeni kurulan Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yahşihan Arama Kurtarma ekibi, AFAD personeli tarafından verilen eğitimlerin ardından doğal afetlerde görev yapacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından "Afet İşleri Müdürlüğü" kuruldu. Müdürlük bünyesinde oluşturulan Yahşihan Arama Kurtarma ekibi, Ankara'daki Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nde 6 haftalık kentsel eğitim sürecine girdi. 4'ü kadın 20 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD görevlilerince profesyonel eğitim görüyor. Eğitimler, arama kurtarma ve ilk yardım konularını kapsıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD tarafından verilen eğitimlerin ardından meydana gelebilecek doğal afetlere karşı donanımlı olarak hazır bulunacaklarını söyledi.

"20 personel olmak kaydıyla 2 ekip oluşturduk"

Yahşihan Arama Kurtarma ekibinde 20 personelin olduğunu anlatan Türkyılmaz, "6 Şubat depreminden sonra Yahşihan Belediyesi olarak Pazarcık ilçesinde Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu koordinesinde elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Belediyemizin üstlendiği konum genellikle levazım yemek kısmıydı. Daha sonra bakanlıktan Yahşihan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğünü kurduk. Müdür ve memur atadıktan sonra 'Bir tim oluşturalım' dedik. Yahşihan Arama Kurtarma ekibi kurduk. Toplamda da 20 personel var 2 vardiya olacak. Her vardiyada ikişer tane hanımefendi, toplamda 20 personel olmak kaydıyla 2 ekip oluşturduk" dedi.

"2 hafta daha eğitim alıp sertifika alacaklar"

Türkyılmaz, AFAD personeli tarafından eğitimlerin devam ettiğini belirterek, "Buradaki amacımız ilçemizde veya ülkemizde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde belediyenin asli görevlerinden olan arama kurtarma ekiplerine fiili olarak destek vermektir. AFAD koordinasyonunda Ankara'daki tesiste 2'nci haftada eğitimdeler. 2 hafta daha eğitim alıp sertifika alacaklar. Daha sonra da ilçemizin genelinde bulunan binalarda, apartmanlarda, anaokulundan başlayıp lise sona kadar ilçe milli eğitim müdürlüğünden de protokol imzalayıp çocuklara da deprem ve afet eğitimi toplantıları yapacağız" diye konuştu.

"Modül 3 etabını bu hafta süresince vermekteyiz"

AFAD eğitim merkezinde Yahşihan Belediyesi'nden gelen 4'ü kadın 16'sı arama kurtarma personeline 6 etaptan oluşan eğitimlerin verildiğini anlatan arama kurtarma teknisyeni Ali Çakır, "Modül 3 etabını bu hafta süresince vermekteyiz. Modül 3 etabında arama kurtarmada kullandığımız tüm malzemelerin öncelikle tanıtımı bakımı enkaz alanında güvenli kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. Arkadaşlarımız bu eğitimleri alırken aynı zamanda kullanımlarını ve bakımlarını tam olarak öğrenmekteler. Enkaz alanında da birebir olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu.

"5'inci günde de tatbikatını yapıp eğitimimizi tamamlamış olacağız"

Arama kurtarma teknisyeni Çakır, "Bu malzemeler depremlerde faydalı şekilde kullandığımız malzemelerdir. Ancak enkaz alanı güvenli olmadığı için öncelikle bizim arama kurtarma personelinin güvenliği, dolayısıyla bu malzemeler ne kadar kullanışlı olsa da güvenli şekilde kullanmamız lazım. Bir haftalık süre içerisinde de Yahşihan Belediyesi'ndeki arkadaşlarımıza modül 3 eğitimi olarak planlıyoruz. En son 5'inci günde de tatbikatını yapıp eğitimimizi tamamlamış olacağız" ifadesini kullandı.

"Uluslararası standartlarda bir eğitim alıyoruz"

Eğitimlerin 3'üncü modülüne geldiklerini belirten YAK personeli Dilek Varış, "Şuan burada biz 3'üncü modüle geldik. Enkazda uygulama çalışmalarına geçtik. Beton kırma, parçalama, enkaza nasıl giriş yapılır, nasıl planlama yapılır onu öğreniyoruz. Uluslararası standartlarda bir eğitim alıyoruz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra eğer gerekirse Yahşihan Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak Türkiye genelinde gerekirse yurtdışında uluslararası çalışmalara da gönderilebilme imkanımız var" dedi.