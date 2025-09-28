Doğadan Kağıda: Güneş Baskı Atölyesi Erzurum'da Gerçekleştirildi

Erzurum'da düzenlenen "Doğadan Kağıda: Güneş Baskı Atölyesi" programı ile katılımcılar, fotoğrafın 1800'lü yıllarda gerçekleştirildiği şekliyle oluşturma deneyimini yaşadı.

Atatürk Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte doğadaki yaprak, dal ve bitkiler, fotoğrafın ilk icat olduğu dönemlerdeki gibi cyanotype (güneş baskı) uygulandı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyeleri'nden Doç. Dr. Murat Han Er ve Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı'nın himayelerinde düzenlenen etkinlikte, doğal bitkilerle ışığa duyarlı yüzeyler üzerinde mavi tonlu özgün kompozisyonlar üretildi.

Hem fotoğrafın alternatif süreçlerine hem de doğayla sanatsal bir temas kurmanın hedeflendiği çalışmada, katılımcılar botanik ürünlerin estetiğini ışıkla buluşturarak tek ve tekrar edilemez cyanotype baskılar üretti.

Fotoğrafın tarihsel bir tekniğini ekolojik bir duyarlılıkla yeniden deneyimlemek ve üretim sürecini herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

1850'li yılların tekniğinin aynısı kullanıldı

Doç. Dr. Murat Han Er, AA muhabirine eğlenceli bir etkinliğin gerçekleştirildiğini ve farklı deneyimler yaşatıldığını söyledi.

Er, "Katılımcılara fotoğrafın ilk keşfedildiği dönem olan 1850'lere tekrar geri götürüyoruz. Kullandığımız cyanotype bir güneş baskı tekniği. 1850'lerde yapılan cyanotype neyse şu anda da aynısını katılımcılarla birlikte deneyimledik." dedi.

Etkinliğin bir çok aşaması olduğunu belirten Er, eski botanikçilerin doğada buldukları endemik bitkilerin görüntüsünü hızla kopyalamak için bu tekniği kullandıklarını, buradan yola çıkarak kendilerinin de botanik parkta yapılacak çalışmada bitkileri kullandıklarını anlattı.

Dr. Öğretim Üyesi Özkemahlı da etkinliğin bilim ve sanat üreten üniversitenin akademik çıktısını halkla buluşturan bir faaliyet olduğunu söyledi.

Özkemahlı, etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.