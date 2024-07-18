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Doğada amansız mücadele foto kapana yansıdı

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Bursa'da gri balıkçılın su yılanı ile girdiği mücadele foto kapana yansıdı. Vahşi hayatı gözler önüne seren görüntüler belgeselleri aratmadı.

Doğada amansız mücadele foto kapana yansıdı

BURSA - Bursa'da gri balıkçılın su yılanı ile girdiği mücadele foto kapana yansıdı. Vahşi hayatı gözler önüne seren görüntüler belgeselleri aratmadı.

Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan foto kapana bir gri balıkçılın su yılanını avladığı görüntüler yakalandı. Yem olmamak için direnen su yılanı zaman zaman balıkçılın boğazına dolansa da görüntülerin sonunda yem olmaktan kaçamadı. İki yabani hayvanın amansız mücadelesi kayıt altına alınırken ortaya çıkan görüntüler belgeselleri aratmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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