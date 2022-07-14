Doğa tutkunları 3 bin 200 rakımda buzul gölüne girdiler Doğa tutkunları 3 bin 200 rakımda buzul gölüne girdiler Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 doğa tutkunu 3 bin 200 rakımda bulunan buzul gölüne girerek yüzdüler. Doğa tutkunları 3 bin 200 rakımda buzul gölüne girdiler ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 doğa tutkunu 3 bin 200 rakımda bulunan buzul gölüne girerek yüzdüler. Gökkuşağıyla fotoğraf çektirerek, sis bulutlarının dansını görüntülediler. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan doğa tutkunu Mustafa Kılıçlıoğlu, İbrahim Kılıçlıoğlu ve Yüksel Kılıçlıoğlu bayram tatillerini ilçeye bağlı Kobak köyünde geçirdiler. 3 bin 200 rakımlı Salikvan Yaylası'nda bulunan buzul gölüne giren doğa tutkunları adrenalinde zirvesini yaşadılar. Buz gibi gölün soğuk sularında yüzen doğa tutkunları aynı zamanda muhteşem doğada gökkuşağıyla fotoğraf çekinerek, sis bulutlarının dansını görüntüledi. İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel Yusufeli Artvin Güncel Haberler

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