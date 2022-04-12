Doğa Turizmi Parkurları projesi tamamlandı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'ni turizm alanında parlayan bir yıldız haline getirmek için gereken projeleri bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğa Yürüyüş ve Bisiklet parkurlarının sayısını artırmak için 'Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları' projesini hayata geçirdi. Gerçekleşen proje ile bin 500 kilometrelik doğa turizmi parkurları uzunluğu, 2 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarıldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) da karşılıksız mali destek verdiği proje ile Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip ili Kocaeli oldu.

YENİ KÜLTÜR VE MACERA ROTALARI EKLENDİ

Zambak Yolu, Boydan Boya Samanlı Dağları, Samanlı Geçişi, Sardala Koyu Doğa Turizm Parkuru, Kargalı Şelalesi gibi alternatif parkurların yanı sıra Yörük Yolu, 1864 Sürgün Yolu gibi kültür rotaları, kentin zengin doğa yürüyüş parkurlarına eklendi.

ZAMBAK YOLU (KARADENİZ SAHİL ROTASI)

Kandıra ilçesinin kıyı kesiminde 90 kilometre boyunca uzanan Zambak Yolu Rotasıyla 4 mevsim doğa yürüyüşüne elverişli bir parkur oluşturuldu. Sakarya sınırında bulunan tarihi öneme sahip Babalı Köyünden başlayan ve içerisinde mavi bayraklı plajlarında yer aldığı rota; endemik Kum Zambaklarına ev sahipliği yapan ve mavi Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antik çağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul'un Ağva sınırında sona eriyor.

AKDENİZ YÜRÜYÜŞ ROTALARINA ALTERNATİF

Doğaseverlerin iki gece üç günlük bir sürede tamamlayabilecekleri parkurda, sahiller hattı boyunca çadır, karavan kamp alanları, otel ve pansiyonlardaki gece konaklama sayısının artması bekleniyor. Doğaseverlere birçok saklı koyu tanıyıp keşfetme fırsatı sunan, hem doğa, hem deniz manzarasına sahip parkur, metropol kentlere yakınlığından dolayı Akdeniz yürüyüş rotalarına da bir alternatif oluştururken, hem de ulusal ve uluslararası popüler olabilecek içerikler barındırıyor.

ROTALAR 4 ANA BAŞLIKTA TOPLANDI

Güzellikleri yıllarca sanayinin gölgesinde kalan Kocaeli, trekking ve doğa sporlarının başkenti olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin dağları, vadileri, kıyıları, kanyonları ekipler tarafından gezilerek fotoğraflandı. Kocaeli'nin 'Doğal' ve 'Kültürel' rotaları belirlenerek 4 ana başlık altında toplandı. Trekking tutkunları ile tematik parkurlar, Hiking tutkunları için günübirlik yürüyüş parkurları, kanyoning tutkunları için vadiler içerisinde kanyon geçişleri ve bisiklet tutkunları için dağ bisikleti parkurları belirlendi.

PARKURLAR ARTIK WİKİLOC'DA

Tüm parkurların isimleri, haritaları ve GPS rotalarının yer aldığı wikiloc uygulamasında doğa turizm parkurları içinde bir hesap oluşturuldu. Hesap içerisinde parkurlar üzerindeki; turistik yerler, manzara noktaları, mevsimsel koşullar, su durumu, zorluk derecesi, güzergâh bilgileri, zeminin eğim durumu, konaklama olanakları gibi bilgiler de yer alıyor. 2500+ km'nin işlendiği uygulamanın canlı izleme özelliği de bulunuyor. Wikiloc hesabı ile parkurların uluslararası arenada tanınırlığı sağlanarak ayda 13.000 bin uluslararası kullanıcıya erişim sağlanıyor. Bunun yanı sıra parkurların başında yer alan parkur haritalarındaki kare kod okutularak parkurun takip edilmesine de olanak sağlanıyor. Wikiloc uygulaması Play Store ya da App Store'da ücretsiz olarak indirilebilir.

PARKURLAR FENOMENLER İLE TANITILDI

Doğa turizmi parkurlarının yaygınlaşması ve yeni yapılan konsept parkurların tanıtılması için Orman Lezzetleri, Uçurtmakız, Yağızderolur, Orman Kafası, Yabandatek, Cumartesi Dağcıları, ile tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi. 8 parkurda 10 fenomen ile gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri sonunda Kocaeli Doğa Turizmi Parkurlarının tanıtılması ve markalaşması için önemli bir adım daha tamamlanmış oldu.

TURİZM MASTER PLAN HEDEFLERİ

Geçtiğimiz haftalarda lansmanı gerçekleştirilen Kocaeli Turizm Master Planı çerçevesinde; Kocaeli'nin doğa turizminde markalaşması ve alternatif doğa sporlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor. Bu bağlamda plan içerisinde; parkurlara alternatif türlerde rotaların eklenmesi ve hedef kitle odaklı tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili stratejiler yer alırken bir yandan da konuyla ilgili çalışmaların başladığı biliniyor.

PROJENİN KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MARKA işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları projesinin kapanış toplantısı Sekapark Otel'de gerçekleştirildi. Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansından uzman Candan Umut Özden, Başiskele Belediyesi temsilcisi Safinaz Gülçebi, Başiskele Kaymakamlığı temsilcisi Nihat Sert, Kocaeli'deki yürüyüş ve bisiklet kulüplerinin yöneticilerinin katıldığı kapanış toplantısında, proje tanıtım filmlerinin gösterimi, proje sunumu ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

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