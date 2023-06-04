Doğa Okulları öğrencileri 220 kilogram plastik atık topladı

Doğa Okulları Antalya Bilim Kampüsü öğrencileri, evlerinde ve okullarında biriktirdikleri plastik atıkları Muratpaşa Belediyesi'ne teslim etti. Projeyle çevre sorunlarına dikkat çekmek ve geri dönüşümün önemini vurgulamak amaçlanıyor.

Doğa Okulları Antalya Bilim Kampüsü öğrencileri, eğitim yılı boyunca evlerinde ve okullarında ortaya çıkan plastik atıkları biriktirdi. Plastik atıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlattıkları proje sonunda 220 kilogram atık toplayan öğrenciler, topladıkları atıkları Muratpaşa Belediyesi'ne teslim etti.

Antalya'da Doğa Okulları Bilim Kampüsü öğrencileri, nüfus artışı ve hızla yükselen tüketimin neden olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmek ve nitelikli atıklarının geri dönüşümünün önemini vurgulamak için bu eğitim yılında bir projeye imza attı. Öğrenciler, yıl boyunca evlerinde ve okullarında ortaya çıkan plastik atıkları çöpe atmayarak, 220 kilogram plastik atık biriktirdi.

Öğrenciler, topladıkları atıkları Muratpaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart kapsamında belediye teslim ederken projeye katılan öğrenci ve öğretmenlere de sertifikaları törenle verildi.

Törende Doğa Okulları Müdürü Nadire Öksüz, proje yürütücüsü Coğrafya Öğretmeni Gülten Tağ, öğrencilerini gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla kutlarken Muratpaşa Belediyesi'ne de destekleri dolayısıyla teşekkür etti.