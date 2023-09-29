Doğa Koruma ve Milli Parklarında Yaban Hayvanları Yetiştirilerek Doğaya Bırakılıyor

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne ait 12 memeli, 9 kanatlı, 3 alabalık üretme istasyonunda 2002'den 2023'e kadar 792 kızılgeyik, 87 alageyik, 457 yaban koyunu, 574 ceylan, 11 karaca, 92 yaban keçisi olmak üzere 2 bin 13 yaban hayvan yetiştirilerek, doğaya bırakıldı. Kanatlı hayvan türlerinde ise 2001-2021 yılları arasında 850 bin 788 keklik, 360 bin 752 sülün ve 33 milyon 965 bin 420 alabalık üretilip doğal yaşam alanlarına salındı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne ait 12 memeli, 9 kanatlı, 3 alabalık üretme istasyonunda 2002'den 2023'e kadar 792 kızılgeyik, 87 alageyik, 457 yaban koyunu, 574 ceylan, 11 karaca, 92 yaban keçisi olmak üzere 2 bin 13 yaban hayvan yetiştirilerek, doğaya bırakıldı. Kanatlı hayvan türlerinde ise 2001-2021 yılları arasında 850 bin 788 keklik, 360 bin 752 sülün ve 33 milyon 965 bin 420 alabalık üretilip doğal yaşam alanlarına salındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü, tabiattaki canlı türlerinin bir ekosistem içinde birbirleriyle etkileşim içinde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıkça ayrıca, nesli tehlikede olan, gen kaynağı değerine sahip, biyolojik çeşitlilik açısından önemli, endemik türlerin üretilmesi amacı ile tesisler kuruluyor. Üretme istasyonları ve yerlerin kurulması ile buralarda korumaya alınarak, üremeleri sağlanan birçok yaban hayvanının Türkiye'de yok olmasının önüne geçilmiş, doğaya tekrar kazandırılmaları sağlanmış oluyor. Anadolu yaban koyunu, alageyik, ceylan ve kelaynak gibi türler bilinçsiz avcılık ve yaşam alanları kaybı nedeni ile yok olma noktalarına gelmişken, yapılan üretme ve koruma çalışmaları sonucu yok olmaktan kurtarıldı.

TÜRLERİN YOK OLMASININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Türlerin yok olmasının önüne geçilmesi kapsamında; Türkiye'de memeli yaban hayvanı türlerinden Anadolu yaban koyunu, alageyik, kızılgeyik, ceylan, Hatay dağ ceylanı; kanatlı yaban hayvanı türlerinde kınalı keklik, çil keklik, sülün, kelaynak ve bunlara ek olarak alabalık üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 12 memeli, 9 kanatlı, 3 alabalık üretme istasyonu olmak üzere toplam 24 yaban hayvanı üretme istasyonunda 2002-2023 yıllarında 792 kızılgeyik, 87 alageyik, 457 yaban koyunu, 574 ceylan, 11 karaca, 92 yaban keçisi olmak üzere 2 bin 13 yaban hayvanı yetiştirilerek doğaya bırakıldı. Kanatlı yaban hayvanı türlerinde 2001-2021 yılları arasında ise 850 bin 788 keklik, 360 bin 752 sülün ve 33 milyon 965 bin 420 alabalık üretilerek doğal yaşam alanlarına salındı. 2022'de ise 81 bin keklik, 24 bin sülün ve 4 milyon 450 bin alabalık üretilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER İÇİN EYLEM PLANI

Türkiye'de 123 memeli, 141 sürüngen ve 386 kuş türü olmak üzere toplam 650 tür koruma altında. Nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik olarak Tür Eylem Planları yapılıyor. Bu amaçla 65'i bitki, 35'i hayvan olmak üzere 100 tür eylem planı tamamlandı.

Tamamlanan eylem planları 5'er yıllık sürelerle izleniyor. Ayrıca 4915 sayılı kanun çerçevesinde her sahada bir hedef tür belirlenerek 85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildi ve bu sahalarda da hedef türler başta olmak üzere türler korunuyor.

Öte yandan Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Kars, Konya, Mersin, Rize, Sinop, Şanlıurfa ve Van 'da bulunan 11 kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde 2012 yılından bugüne kadar doğada yaralı bulunan 102 bin 975 yaban hayvanından 57 bin 737'si tedavi ve rehabilite edilerek doğal yaşama salındı.