Haberler

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Keklik ve Sülünleri Doğaya Bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, yılbaşından bu yana 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğaya bıraktıklarını belirtti. Bu biyolojik mücadele ile hem kene hem de kahverengi kokarca zararlısına karşı önlem alındığı ifade edildi.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, kene ve kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında; yılbaşından bu yana ürettikleri 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğaya bıraktıklarını açıkladı.

DKMP Genel Müdürlüğü, kene ve kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında ürettiği sülün ve keklikleri doğaya bırakıyor. DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik; Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki istasyonlarda sülün üretimi yapıldığını belirterek, "Burada üretilen kanatlı yaban hayvanlarını doğaya salarak hem yaban hayatı popülasyonunu destekliyor hem de doğal popülasyonlar üzerindeki yırtıcı baskısının azaltılmasını hedefliyoruz" dedi. Çokçetin, kekliklerin özellikle kene popülasyonunu azaltmak, sülünlerin ise Karadeniz Bölgesi'nde görülen kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadeleye katkı sunmak amacıyla doğaya bırakıldığını kaydederek, "Yılbaşından bu yana 36 bin 250 kekliği doğayla buluşturarak bu yılki programımızı tamamladık. Sülün salım programı kapsamında belirlediğimiz 9 bin hedefini de bu hafta itibarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

'SALIM YAPILAN SAHALARI 3 YIL SÜREYLE AV KAPATIYORUZ'

2014 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında; 781 bin 942 keklik, 246 bin 200 sülün olmak üzere toplam 1 milyon 28 bin 142 kanatlı yaban hayvanının doğaya salındığını aktaran Çokçetin, "Kahverengi kokarca ile mücadele için başta Ordu, Samsun ve Giresun olmak üzere Karadeniz illerinde sülün salımlarımızı gerçekleştirdik" dedi. Salım yapılan sahaların 3 yıl süreyle ava kapatıldığını vurgulayan Çokçetin, "Doğaya bıraktığımız bu hayvanların korunması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Önümüzdeki yıl da keklik ve sülün üreterek doğayla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.