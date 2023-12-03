Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Türkiye Down Sendromu Derneği üyesi gençlerin katılımıyla doğa eğitimi ve sülün salımı etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında gençler, Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nu ziyaret ederek yaban hayatı ve biyoçeşitlilik hakkında bilgilendirildi ve Kafkas sülünlerini doğal yaşam ortamlarına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Down Sendromlu Gençlerle Doğa Eğitimi ve Sülün Salımı Etkinliği Düzenledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü, Türkiye Down Sendromu Derneği üyesi gençlerin katılımıyla "Doğa Eğitimi ve Sülün Salımı Etkinliği" düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, DKMP 1. Bölge Müdürlüğü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" ve "4 Aralık Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü" kapsamında down sendromlu gençleri Polonezköy'de ağırladı.

Etkinlik kapsamında Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'ndaki Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye Down Sendromu Derneği üyesi gençler yaban hayatı ve biyoçeşitlilik hakkında bilgilendirildi.

"Kuş yuvası boyama" etkinliğine de katılan gençler burada üretilen Kafkas sülünlerini DKMP 1. Bölge Müdürlüğü personeli eşliğinde doğal yaşam ortamlarına bıraktı.

Türkiye'nin doğal türü olmalarının yanı sıra nesli tükenme tehlikesindeki Kafkas sülünleri, DKMP 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Polonezköy Tabiat Parkı Sülün Üretim İstasyonu'nda üretiliyor.

Azalan kuşların yeniden üremesi ve doğal dengenin sağlanması için birçok ilde de sülünler doğal yaşam ortamlarına salınıyor.