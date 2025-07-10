Doğa Koruma Heyeti İslahiye'de İncelemelerde Bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet, İslahiye'deki Huzurlu Yaylasında inceleme yaptı.

Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet, İslahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları zirvesindeki bin 500 rakımlı Huzurlu Yaylasına çıktı.

Tabiat Parkı ilan edilen 152 hektar alanda yapılan planlama çalışmalarını yerinde değerlendiren heyet, yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

???????Heyet, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.