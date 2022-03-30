Doğa Kolejinin hedefleri Trabzon'da konuşuldu

TRABZON (AA) - Doğa Koleji Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Kızılbay, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun ve Zonguldak Ereğli'de de okulları olduğunu belirterek, "Aslında bu bölgede genel olarak okul sayılarımızı artırmayı istiyoruz." dedi.

Kızılbay, Genel Müdür Enis Eryaman ve üst düzey yöneticilerle düzenlediği basın toplantısında, Doğa Koleji ile ilgili bilgilendirmede bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Doğa Koleji ekonomik olarak zorlu süreçlerden geçti, finansal olarak nasıl bir politika izlenecek?" sorusu üzerine Kızılbay, "Doğa Kolejinin finansal konusundaki bütün sorunlarını Can Holding üstlenmiş durumda. Herhangi bir finansal sorundan bahsedemiyorum. Çünkü o öncedendi. Can Holding borçları, ihtiyaçları ve diğer meselelerin tamamını üstlendi ve herhangi bir finansal sıkıntı söz konusu değil." yanıtını verdi.

Kızılbay, Trabzon kampüsünün kapanma ihtimali olmadığını, daha iyi olması için kentte bulunduklarını aktardı.

Trabzon'un bundan sonraki süreçte özel ilgi alanlarından biri olacağını belirten Kızılbay, bu kapsamda kentteki okullarını geliştirip büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Doğa Kolejinin 8 bin çalışanı, 102 kampüsü ve 51 bin öğrencisi var"

Kızılbay, Karadeniz özelinde de bilgilendirmede bulunarak, "Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun ve Zonguldak Ereğli'de de okullarımız var. Aslında bu bölgede genel olarak okul sayılarımızı artırmayı istiyoruz. Eğitim alanındaki yatırımcılarla görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Doğa Kolejinin 8 bin çalışanı, 102 kampüsü ve 51 bin öğrencisi olduğunu kaydeden Kızılbay, şöyle devam etti:

"38 ildeyiz. İlde derken, bazı illerin ilçelerinde de varız. Biraz kalabalığız oralarda ve yeni yönetimle birlikte oturup konuştuğumuzda kendimize en azından kısa, orta ve uzun vadeli plan yaptığımızda daha önce bir basın toplantısında da açıkladık. İlk etaptaki hedef 150 okul 150 bin öğrenci."

"Yeniliklere en açık kurumuz"

Genel Müdürü Enis Eryaman da Doğa Kolejinin eğitim yapılanması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sahada çalışan 3 bin 800 öğretmenin olduğunu belirten Eryaman, "Biz yeniliklere en açık kurumuz ve bu topladığımız refleksler bizi geliştiren en önemli yanlarımız." ifadesini kullandı.

Eryaman, bunların en büyük göstergesini pandemi döneminde yaşadıklarını aktararak, "Bu dönemde dijital, online eğitimin önemini hep birlikte gördük. Biz çok hızlı bir refleks gösterdik. Sistemimizle ilgili dünya çapında 3 tane ödülümüz var. " dedi.

Daha iyi neler yapılabilir noktasında sürekli çalıştıklarını vurgulayan Eryaman, şunları kaydetti:

"Dijital, online eğitimi sadece pandemi olarak görmüyoruz. Önümüzdeki sene ile ilgili planlamamız var. Biraz daha çocuklarımızın yabancı dil noktasındaki özgüvenlerini artırıcı projelerimiz var. Dünyanın her tarafından hocalarla online dersler yaptırmak gibi planlarımız var."

Eryaman, öğrencilerin proje alanında aldığı ödülleri de basın mensupları ile paylaşarak, "En kıymet verdiğimiz ve önümüzdeki sene de vereceğimiz alan tabii ki projeler alanımız. TÜBİTAK'daki bölge sergilerinde, sonra Türkiye'deki finallerde yer almayı çok hedefliyoruz ve çocuklarımızı da bu anlamda teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Eryaman, Doğa Kolejinin spor ve eğitimin diğer alanındaki çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulundu.

Toplantıda İl Milli Eğitim Özel Okul Şube Müdürü Bünyamin Akyüz de Trabzon'da özel eğitimle alakalı bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Adıgüzel, Doğa Kolejinin Lisanslı Okullar Bölge Koordinatörü Hafız Yedikardeş, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Bahçekapılı, Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Tansel Özyaman ile diğer ilgililer de katıldı.