Doğa Koleji Velileri: "Çocuklarımız. Okullarda Güvenli Bir Eğitim Sürdürüp Sürdüremeyeceklerini Öğrenmek Hakkımız"

Çocukları, İstanbul Ataşehir’deki Doğa Koleji’nde eğitim gören veliler; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından hazırlanan ve okul binasının ilkokul ve ortaokul olarak kullanıma uygun olmadığı yönündeki rapora karşı Doğa Koleji Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “Hepimizin önceliği elbette ki dünyadaki en önemli varlıklarımız olan çocuklarımız. Okullarda güvenli bir eğitim sürdürüp sürdüremeyeceklerini öğrenmek hakkımız… Aksi takdirde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve Doğa Koleji velileri olarak kararlılıkla sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” denildi.

Çocukları, İstanbul Ataşehir'deki Doğa Koleji'nde eğitim gören veliler; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından hazırlanan ve okul binasının ilkokul ve ortaokul olarak kullanıma uygun olmadığı yönündeki rapora karşı Doğa Koleji Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Hepimizin önceliği elbette ki dünyadaki en önemli varlıklarımız olan çocuklarımız. Okullarda güvenli bir eğitim sürdürüp sürdüremeyeceklerini öğrenmek hakkımız… Aksi takdirde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve Doğa Koleji velileri olarak kararlılıkla sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" denildi.

Çocukları, İstanbul Ataşehir'deki Doğa Koleji'nde okuyan veliler, bugün Doğa Koleji Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Veliler adına konuşan Biricik Kaymaz şunları söyledi:

"ORTADA İKİ AYRI RAPOR VE SONUÇ OLARAK ŞİMDİLİK SIKINTILI OLDUĞU KESİN ANLAŞILAN 9 KAMPÜS VAR"

"Hepimizin önceliği elbette ki dünyadaki en önemli varlıklarımız olan çocuklarımız. Okullarda güvenli bir eğitim sürdürüp sürdüremeyeceklerini öğrenmek hakkımız. Bizleri çocuklarımızın ve elbette kampüslerde görevli öğretmen ile çalışanların can güvenlikleriyle ilgili endişelendiren süreç aslında yeni değil. Okulun önceki sahibi İTÜ ETA Vakfı ve ardından şu anki sahibi Can Holding tarafından velilerle paylaşılmayan ya da belki birbirlerine bile eksik paylaşılan binaların teknik inceleme raporlarında sıkıntılar nedeniyle tüm velilerin gözlerine uyku girmiyor. Ortada iki ayrı rapor ve sonuç olarak şimdilik sıkıntılı olduğu kesin anlaşılan 9 kampüs var. Diğer Doğa Koleji kampüslerinde de belirsizlik hakim. Basın bülteninin ekinde bu konulara dair detaylı bilgiler paylaşılıyor olacak.

O nedenle lafı dolandırmadan şu anki muhatabımız olan Doğa Koleji yönetimi dolayısıyla da Can Holding yöneticilerine birkaç sorumuz ve sözümüz var; Ağustos 2021 tarihli İTÜ raporları neden gizleniyor ve neden yok sayılıyor?

İTÜ raporunda riskli çıkan bu binalar Özdönüşüm Mühendislik Mimarlık İnşaat şirketinin raporunda nasıl oluyor da dokuzu birden sağlam çıkabiliyor?

Biz veliler olarak hangisine inanmalıyız ya da hiçbirine inanmamalı mıyız? Bu sorunun cevabını tam ve güvenilir olarak kimden alabiliriz?

Bu raporların tarihlerine bakıldığında çocuklarımızın ve eğitim kadromuzun güvenliği yıllardır göz göre göre tehlikeye mi atıldı?

Bu süreçte, söz konusu okullar için deprem analizi yaptıran ve sonrasında Can Holding'e devir gerçekleştiren İTÜ ETA vakfı da bir taraftır.

Kamu yararı ve hem çocuklarımızın hem de çalışanların güvenliği için İTÜ ETA Vakfı bir an önce sessiz kalmayı bırakıp raporları kamuoyu ve biz veliler ile şeffaflıkla ile paylaşmalıdır.

Bu konuyla ilgili başta Milli Eğitim Bakanlığı tüm ilgili kurumları göreve çağırıyoruz, bu raporlarda herhangi bir usulsüzlük ve tedbir konusunda yetersizlik varsa bunların tespit edilmesini ve bir an önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz.

- Bazı kampüslere gönderilen hibrit eğitim önerisini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Sorumluluk burada velilerin omuzlarına yüklenmemelidir. Sözü geçen kampüslerdeki tüm çocuklarımızın, eğitimcilerimizin ve çalışanlarımızın hepsinin birden can güvenliği emniyet altına alınmalıdır ve eğitimin kesintisiz yüz yüze sürmesi için gerekli koşullar oluşturulmalıdır.

- Riskli grupta yer aldığı halde hibrit eğitim mesajı gitmeyen kampüsler hakkında da acilen tedbirler alınmalı ve eğitimin kesintisiz devam etmesi sağlanmalıdır.

Henüz deprem risk analiz raporu bile olmayan diğer Doğa kampüslerinin deprem analizleri de bir an önce yaptırılıp velilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.

Uyarıyoruz! Can Holding'i bağımsız kurum, bilirkişi ve denetçilerle işbirliği yapmalı ve bu süreçte şeffaf bir şekilde Doğa Koleji velileri ile paylaşmalıdır.

- Aksi takdirde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve Doğa Koleji velileri olarak kararlılıkla sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."