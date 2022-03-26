Doğa Koleji öğrencileri 53. TÜBİTAK Lise Bölge Sergileri'nden 8 derece aldı

Doğa Koleji öğrencileri bu yıl da TÜBİTAK'tan derecelerle döndü.

Doğa Koleji açıklamasına göre, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergileri'ne 12 bölgede toplam 27 proje ile davet Doğa Koleji öğrencileri, bölge sergilerinde kazandıkları 8 derece ile hem takdir topladı hem de gelecek yılların çalışmalarını teşvik etti.

TÜBİTAK bölge merkezlerinde 14-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen bölge sergilerinde jürinin önünde projelerini sunan Doğa öğrencileri, 2 Birincilik, 5 İkincilik ve 1 Üçüncülük ödülü alarak toplam 8 derece alma başarısı gösterdi. Birincilik kazanan 2 proje 23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde yarışacak.

"Öğrencilerimiz bilimsel süreç becerileri kazanıyor"

Açıklamaya göre, bölüm başkanları ile İstanbul Bölge Sergilerinde öğrencilerin projelerini tek tek ziyaret eden Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, mentor öğretmenlerden ve öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Eryaman, özellikle lisede uygulanan eğitim modeli ile öğrencilerin edindiği akademik bilgiyi projeye, bilimsel araştırma basamaklarını ise uygulamaya dönüştürdüklerini anımsatarak, " 'Doğa' harikaları, TÜBİTAK Proje Yarışması'da her yıl sayısız başarıya imza atıyor.

Proje Yönetimi dersleri alan öğrenciler, proje geliştirmeden önce yol haritasını çiziyor. Öğrencilerimiz bilimsel süreç becerileri kazanıyor, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebiliyorlar. Bugün de bu süreçlerin meyvelerini topluyoruz. Tüm öğrencilerimizi ve mentor öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finalleri'nde yarışacaklar

Acarkent Kampüsü öğrencilerinden Hasan Hakan Sarıca danışman öğretmeni Makbule Nevra Düşer ile birlikte Biyoloji alanında, "immobilize enzimler kullanarak plastiklerin biyobozunumunun artırılması ve kısa sürede parçalanması sağlanarak çevre kirliliğinin azaltılması ve biyoçeşitlilin korunması" amacıyla hazırladıkları İmmobilize Enzim Kullanarak Polikaprolakton Hidrolizi isimli projesiyle birincilik kazandı.

Yakacık Kampüsü öğrencisi Ilgın Doğan danışman öğretmeni Bahadır Sesli ile birlikte Psikoloji alanında, "lise öğrencilerinin, yüz yüze eğitime dönüşte ne derece uyum sağlayabildiklerini görebilmek ve hangi değişkenlerin etkili olabileceği" amacıyla hazırladıkları Yeniden Yüz Yüze Eğitimde Lise Öğrencilerinde Okula Uyum ve Psikolojik Sağlamlık Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi isimli projesiyle birincilik ödülüne layık görülerek, Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar.

5 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülü de Doğa Koleji öğrencilerinin oldu

Acıbadem Kampüsü öğrencileri Zeynep Gültekin ve Zeynep Derin Acar danışman öğretmenleri İpek Çakmak ile birlikte Fizik alanında, "hem yağmur suyu hasadı yapıp hem elektrik enerjisi üreten bir sistem tasarlama" amacıyla hazırladıkları Grafen Kaplamalı Yağmur Suyu Depolama Sistemi ile Yenilenebilir Enerji Üretimi isimli projesiyle, Alanya Kampüsü öğrencileri Shayan Dabagh ve Mete Akış danışman öğretmenleri Berk Aktolun ile birlikte Fizik alanında, "orman yangını ve yangınları uydudan tespit edilebilecek ve uyarı gönderebilecek bir modül tasarlama" amacıyla hazırladıkları TÜRKSAT Uyduları İçin Yangın Takip ve Uyarı Modülü isimli projesiyle, Florya Kampüsü öğrencisi Zümra İdil Şener danışman öğretmeni Tuğba Koç ile birlikte Biyoloji alanında, "kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi tedavi yönteminin dezavantajlarına karşı doğal etkili antiproliferatif sunma" amacıyla hazırladıkları Kanser Tedavisinde Yeni Nesil Doğal İçerik: Aronia Melanocarpa isimli projesiyle, Florya Kampüsü öğrencileri Kübra Sena Kara ve İpek Melek Kozan danışman öğretmenleri Muhammet Aydın ile birlikte Tarih alanında, "1989 yılında yaşanan bulgaristan göçünün sözlü tarih yöntemiyle incelenmesi" amacıyla hazırladıkları Yaşayan Tarih; Göç Hikayeleri isimli projesiyle, Giresun Kampüsü öğrencisi Damla Altıok danışman öğretmeni Mihraç Küçük ile birlikte Kimya alanında, "covid sonrası tat duyusu kaybolan hastaların tat duyusunu aktive edici uyarıcı polimerik mikroküre sentezlemek" amacıyla hazırladıkları Covıd-19 Enfeksiyonunda Görülen Tat Kaybının Giderilmesine Yönelik Potansiyel İnovatif Malzeme: Tat Mikro Küreleri isimli projesiyle ikincilik ödülünü aldı.

Ataşehir 1 Kampüsü öğrencileri Yağmur Kımıl ve Lara Melisa Sandıkçı danışman öğretmenleri Tuğçe Meç ile birlikte Türk Dili ve Edebiyatı alanında, "roman karakterlerinin fiziki ve ruhi portrelerinin yapay zeka aracılığıyla görselleştirilmesi ve bu görsellerin üç boyutlu hale getirilmesi" amacıyla hazırladıkları "Bir Rüyadan Arta Kalmamak: Huzur Romanındaki Karakter Tahlillerinin Sanal Gerçeklikle Yansıtılması" projesiyle üçüncülük ödülünü kazandı.