Doğa Koleji'nden lise seçiminin 'altın kuralları'

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, tercih işlemlerinin öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, kariyer hedefleri dikkate alınarak mutlaka bu alanda uzman kişilerle yapılması gerektiğini bildirdi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, LGS Merkezi Sınav sonuçlarının 23 Haziran'da açıklanmasının ardından 3 Temmuz'da tercih süreci başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Aksu, aile yaklaşımlarının bu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, velilere ve öğrencilere önerilerde bulundu.

Aksu, Doğa Koleji'nde kurum dışı tüm öğrencilere de danışmanlık imkanı sağlandığını ve liseye geçiş sürecinde öğrencilerin kariyer yolculuklarına doğru tercihlerle rehberlik ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Aileler, çocuklarının hedeflerini belirlemede ve kariyer planlarını yapmada onlara yardımcı olmalı, kendisini tanımasına, farklı seçenekler araştırmasına ve hangi alanda ilerlemek istediğini belirlemesine destek olmalıdır. Bu süreçte çocuğun ilgi alanları ve hedefleri hakkındaki düşüncelerini açıkça ifade etmesine fırsat tanınmalıdır. Lise tercihleri ile ilgili alınacak tüm kararlar, çocukların fikirleri dinlenerek, tercihleri anlaşılmaya çalışılarak ve iş birliği yapılarak alınmalıdır. Aileler LGS tercih süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalı, sürecin nasıl işlediği, doğru lisenin nasıl seçileceği, liselerin farklı özellikleri ve başarıları konusunda çocuklarına yol gösterici olmalıdır. Çocuklara bu süreçte duygusal olarak destek olunmalı, çocuklar motive edilmeli, endişeleri dinlenmeli ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yanlarında olunduğu hissettirilmelidir. Tercih işlemleri öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, kariyer hedefleri dikkate alınarak mutlaka bu alanda uzman kişilerle yapılmalıdır."

Lise seçimi konusunda tercih yapmakta zorlanan öğrenciler ve veliler için Doğa Koleji kampüslerinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verildiğini açıklayan Aksu, tercih danışmanlığı almak isteyen velilerin okulun web sitesinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

Aksu, lise seçiminin öğrencinin kariyer yolculuğunda önemli bir basamak olduğunu hatırlatarak, doğru lise seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şunları aktardı:

"İyi bir lise, lise hayatının ilk yıllarından itibaren öğrenciyi tanımalı, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri öğrenme ortamları yaratmalıdır. İyi bir lisenin hem içeriğe hem de beceriye odaklanması gerekir. Okulun fiziksel imkanları da önemlidir. Kütüphane, laboratuvarlar, spor alanları, sanat sınıfları gibi öğrencilerin farklı ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine destek olacak ortamların varlığına dikkat edilmelidir. Öğrencilere onların ilgi ve becerileri doğrultusunda eğitimler vererek hayata hazırlık süreçlerinde çok yönlü gelişimlerini desteklemelidir. Ayrıca öğrenciler güvenilir bir ölçme-değerlendirme sistemi ve yayınlarla desteklenmeli, öğrencilere ve ailelere düzenli geri bildirim verilmelidir."

Çok yönlü beceri gelişimi

İyi bir lisenin öğrencilerinin iletişim ve sosyal becerilerine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Aksu, ergenlik döneminin, aynı zamanda genç yetişkinlik dönemine hazırlık olduğunu, bu nedenle bir birey olarak toplum içinde yer edinecek öğrencilerin bu becerilerinin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Aksu, iyi bir lisenin, öğrencilerin kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri akademik ve sosyal ortamlar sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Spor takımları, sanat kulüpleri, müzik enstrümanı dersleri, tiyatro gösterileri ve diğer etkinlikler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre çeşitlilik sunmalıdır. Bu tür faaliyetler, liderlik becerileri, takım çalışması ve kişisel gelişim gibi önemli becerilerin kazanılmasını teşvik eder." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, iyi bir lisenin öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, iyi bir lise, öğrencilerinin dijital çağda nasıl kimlik oluşturduklarını ve dijital güvenlik konularını önemsemesinin, öğrencilerinin kodlama, yazılım ve yapay zeka gibi konularda becerilerini geliştirerek teknoloji çağına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemesinin önemine işaret etti.

İyi bir lisenin, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanmasını desteklemesi gerektiğini aktaran Aksu, şu bilgileri verdi:

"Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya gibi temel bilimlerde öğrencilerin araştırma yapmasını, bilimsel bilgi üretmesini sağlamalıdır. Öğrencilerini ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına yönlendirmelidir. Etik ve akademik dürüstlük gibi kavramları lise hayatında öğretmeli, üniversitedeki akademik hayata hazırlamalıdır. Bilim ve teknoloji üretme, ülkesine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak gençler yetiştirme misyonuna sahip olmalıdır.

İyi bir lise, yabancı dil eğitimine önem vermelidir. Haftalık programda yabancı dil ders saatlerine yoğunluk vermeli ve öğrencilerin dil becerilerini nasıl geliştirdiği ile ilgili özgün bir programı olmalıdır. Öğrencilerin dil yeterliliğini ölçen uluslararası sınavlara hazırlamalıdır. İyi bir lise, çeşitlilik ve kültürel farkındalık konularında öğrencileri bilinçlendirmelidir. Farklı kültürler, inançlar ve perspektiflerin kabul edildiği, hoşgörü ve saygı temelinde bir ortam sağlanmalıdır. Bu, öğrencilerin dünya görüşlerini genişletmelerine ve küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine yardımcı olur."

Üniversite hazırlık süreci

Aksu, iyi bir lisenin ayrıca üniversite hazırlık süreçlerinde öğrencilerinin akademik takibini yapması ve belirli periyotlarda geri bildirimler vererek çalışma davranışlarını şekillendirmesi gerektiğini belirterek, üniversiteye geçişte uygulanan sınav sisteminde öğrencilerin dört yıllık lise eğitimi boyunca sorumlu oldukları konu ve kazanımların ölçüldüğünü anlattı.

Dolayısıyla lisenin ilk yıllarından itibaren öğrencilerin güçlü bir akademik altyapıya sahip olmaları gerektiğine işaret eden Aksu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüm öğretmenlerin öğrencilerin akademik becerilerini yakından izledikleri, öğrenciye ve veliye düzenli geri bildirim verdikleri bir danışman öğretmenlik sistemi uygulanmalıdır. Ayrıca iyi bir lise yurt dışı üniversite hedefleyen öğrenciler için de gerekli tüm alt yapıları sağlayarak üniversiteye kabulü kolaylaştırmalıdır. Rehberlik çalışmaları, sınav başvuruları, sınav hazırlığı ve kariyer danışmanlığı gibi konularda profesyonel destek sağlamak, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. İyi bir lise, öğrencilerini tasarım odaklı düşünme, girişimcilik, liderlik, inovasyon, yaratıcılık, problem çözme gibi kavramlarla tanıştırmalıdır. Bu alanlardaki proje ve etkinliklerle öğrencilerini üniversitenin yanında geleceğin iş dünyasına da hazırlamalıdır."