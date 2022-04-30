Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor - Haberler

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Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - M. Ertuğrul Polat - Güncel
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Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

TORTUM, ERZURUM (İHA) - Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Doğa harikası olan adalar drone ile görüntülendi.

Erzurum şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor. Doğa harikası olan adalar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Yeşille bütünleşen adalar havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Güncel

Erzurum, Tortum, Güncel, Haberler

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