Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - M. Ertuğrul Polat - Güncel
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Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor.
TORTUM, ERZURUM (İHA) - Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor
ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Doğa harikası olan adalar drone ile görüntülendi.
Erzurum şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor. Doğa harikası olan adalar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Yeşille bütünleşen adalar havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Güncel