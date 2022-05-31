Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor - Haberler

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Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşile bürünerek güzelliği ile göz kamaştırdı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşile bürünerek güzelliği ile göz kamaştırdı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve Iğdır merkeze yaklaşık olarak 48 kilometre uzaklıktaki doğa harikası Üçkaya Gölü, ilkbahar mevsimi ile adeta görenleri kendine hayran bırakıyor. İçerisinde yüzen adacıkların yer aldığı, bin 500 rakımdaki göl, her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Havadan görüntülenen göl, güzelliği ile olduğu kadar etrafındaki ağaçlar, sazlıklar ve birbirinden farklı bitki örtüsüyle ile de ilgi çekiyor. Göl ayrıca birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

(Sebahattin Yum - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkbahar Tuzluca Iğdır Güncel Haberler

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