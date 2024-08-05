Doğa Harikası Su Kaynağı Bahçesaray'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Doğa harikası su kaynağı ziyaretçilerini ağırlıyor

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde dağın altındaki mağaradan çıkan ve yörede "subaşı" olarak adlandırılan doğa harikası su kaynağı ziyaretçilerini ağırlıyor.

3 bin 500 rakımlı dağları, soğuk akan çayları ve yeşil doğasıyla bilinen Bahçesaray'a ziyaretçi akını. Çetin geçen kış mevsimi nedeniyle yılda sadece 6-7 ay misafir ağırlayan Bahçesaray ilçesi, güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor. Yüksek dağların arasında ve yeşillikle çevrili el değmemiş coğrafyasıyla özellikle ilkbaharda her köşesinin ayrı bir tabloya dönüştüğü ilçe; ormanlık alanları, soğuk akan çayı, kırmızı benekli alabalığı, ceviz ağaçları ve bal üretimiyle bölgede ismini duyuran ilçeler arasında yerini alıyor. Bahçesaray ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan ve mağarayı andıran bir dağın içinden çıkan su ise ilçenin ihtiyacını karşılamasının yanı sıra kayaların arasında büyük bir coşku ile akmasıyla ziyaretçilerine eşsiz doğal güzellik sunuyor.

Bahçesaray'ın içerisinden akan Müküs çayının kaynağında olduklarını ifade eden Ziya Türk isimli vatandaş, "Burası yöre halkı tarafından da subaşı olarak anılıyor. Bu yıl kışın yağan kar ve özellikle ilkbaharda yağan yağmurlardan dolayı Bahçesaray çayı kaynağından güçlü bir şekilde çıkıyor. Şelaleyi andıran görüntü var. Çok güzel bir manzara. Yağışlar çok olduğu için yaz bölgeye biraz geç geldi. Evlerinde durmaktan sıkılan vatandaşlar havalar düzelince buraya piknik yapmaya geliyor. aynı zamanda buradan çıkan su Bahçesaray'ın içerisinden akarken debisi yüksek olduğu için rafting şampiyonalarının bazı ayakları burada gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla doğa güzelliğiyle ve sportif güzelliğiyle Bahçesaray'ın içerisinden akarak Botan çayına karışan Müküs çayı aslında bölgeye hayat veriyor" dedi.