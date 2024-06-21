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Doğa harikası Cennet ve Cehennem Vadisi çöplüğe döndü

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Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında yer alan ve bünyesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran doğa harikası Cennet ve Cehennem Vadisi, ziyaretçilerden geriye kalan çöplerden dolayı adeta çöplüğe döndü.

Doğa harikası Cennet ve Cehennem Vadisi çöplüğe döndü

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında yer alan ve bünyesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran doğa harikası Cennet ve Cehennem Vadisi, ziyaretçilerden geriye kalan çöplerden dolayı adeta çöplüğe döndü.

Bölgenin el değmemiş ve yüzyıllardır erimeden kalan buzullarıyla ünlü Cennet ve Cehennem Vadisi, doğa severlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. İsmiyle nam salan ve her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Cennet ve Cehennem Vadisi'nin son görüntüleri büyük tepki topladı. Bölgeye giden kişi ve kişilerce gelişi güzel çöplerin atılmasına tepki gösteren Cilo Doğa Severler Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun, ekibiyle mıntıka temizliği yaptığını ve bu tür olayların takipçisi olacaklarını belirtti. Çetin Yorgun, "Bilindiği üzere burası 20 bin yıllık buzulları barındıran yerdir. Cennet ve Cehennem Vadisi, el değmemiş bir yer ama bazı kişi ve kişilerce gelişi güzel çöplerin atılması bizleri üzmüştür. Bizde doğanın önemine dikkat çekerek temizlik yaptık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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