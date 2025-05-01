Doğa Fotoğrafçısı Ömer Ahu, Yaban Hayvanlarını Çadır Güme ile Görüntüledi

Çadır güme içerisine gizlenerek şahin ve çakalı görüntüledi

BURSA - Bursalı doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu, ormanlık alana kurduğu çadır güme içerisinde gizlenerek şahin ve çakal gibi yaban hayvanlarını görüntüledi.

Doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu, yaban hayvanlarını gözlemlemek için keşif yaptığı ormanlık alana bir çadır güme kurdu. Hazırlıklarını tamamlayan Ahu, daha sonrasında ormanlık alan sınırındaki çiftiğine geçti. Ertesi gün güneş doğmadan yola koyuldu ve sessizce hayvanların gelmesini bekledi. Kamuflaj desenler sayesinde canlılar tarafından dikkat çekmeyen Ahu, sis ve yağışa rağmen yerinden ayrılmadı. Ahu, sabırlı bekleyişin ardından ağaç dalına konan şahin ve karga ile kayalıklar arasında duran çakalı belgesel tadında görüntüleyerek unutulmaz anları kaydetti.