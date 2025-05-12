Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Doğa Dede'den Marmaris Belediyesine 650 Fidan Bağışı

Doğa Dede'den Marmaris Belediyesine 650 Fidan Bağışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Ali Avsever, 'Doğa Dede' olarak biliniyor ve Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı. Avsever, evinin bahçesinde yıllardır fidan yetiştirerek çevresine katkıda bulunuyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 85 yaşındaki Ali Avsever, Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı.

Kentte yaşamını sürdüren Avsever, yıllardır evinin bahçesinde 15 binin üzerinde fidan yetiştirerek farklı bölgelere bağışta bulunuyor.

Avsever'in Marmaris'e bağışladığı fidanların 500'ü fıstık çam, 100'ü andız, 50'si ise mazıdan oluşuyor.

Fidanların uygun alanlara dikiminin kısa sürede tamamlanacağını belirtildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.