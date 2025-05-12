Doğa Dede'den Marmaris Belediyesine 650 Fidan Bağışı
Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Ali Avsever, 'Doğa Dede' olarak biliniyor ve Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı. Avsever, evinin bahçesinde yıllardır fidan yetiştirerek çevresine katkıda bulunuyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 85 yaşındaki Ali Avsever, Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı.
Kentte yaşamını sürdüren Avsever, yıllardır evinin bahçesinde 15 binin üzerinde fidan yetiştirerek farklı bölgelere bağışta bulunuyor.
Avsever'in Marmaris'e bağışladığı fidanların 500'ü fıstık çam, 100'ü andız, 50'si ise mazıdan oluşuyor.
Fidanların uygun alanlara dikiminin kısa sürede tamamlanacağını belirtildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel