Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Doğa açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Güncel Haberler

Doğa açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü Adana Kozan'da Zakkum çiçeklerinin pembeliği ile ayçiçeklerinin sarıldığı doğaya ayrı bir güzellik kattı Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçları kaplayan pembe zakkum çiçekleri ile tarlalarda boy veren ayçiçekler görsel şölen oluşturdu.

Doğa açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Adana Kozan'da Zakkum çiçeklerinin pembeliği ile ayçiçeklerinin sarıldığı doğaya ayrı bir güzellik kattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçları kaplayan pembe zakkum çiçekleri ile tarlalarda boy veren ayçiçekler görsel şölen oluşturdu. Renk cümbüşünü görenler ise açık hava stüdyosuna dönüşen bahçelerde fotoğraf çektirdi.

Havaların ısınması ve yaz sıcaklarının kendini hissettirmesi ile başlayan doğada ki görsel şölen devam ediyor. Baharla gelen yeşilin tonları sıcaklarla oluşan buğdayın sarısının ardından ayçiçek tarlalarındaki çiçeklerin açması ve yamaçları süsleyen zakkumların pembe çiçekleri bölgeyi açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Zakkumları ve ayçiçek tarlalarını görenler ise aileler ise bol bol fotoğraf çektirdi.

Torunları ile doğa gezisine çıktığını belirten Filiz Sakin " Genellikle ege bölgesinde yol kenarlarında gördüğümüz zakkum çiçeklerini ilk kez dağ eteklerinde dek geliyorum. çok güzel bir görsel şölen olmuş. Bende torunlarımla gezerek fotoğraf çekimi yaparak doğanın keyfini birlikte çıkarıyoruz" dedi.

Öteyandan doğanın görsel şöleni dron ile de havadan görüntülendi.

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title