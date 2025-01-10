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Dodurga'da Zeytin Üretimi İçin Fidan Dikimi Gerçekleşti

Dodurga'da Zeytin Üretimi İçin Fidan Dikimi Gerçekleşti
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Çorum'un Dodurga ilçesinde, belediyeye ait 4 dekarlık alana 200 zeytin fidanı dikildi. Belediye başkanı İsmail Çizikci, zeytin üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde belediyeye ait atıl araziye, 200 zeytin ağacı fidanı dikildi.

Dodurga Belediyesince ilçede zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla örnek zeytin bahçesi oluşturuldu.

Belediyeye ait atıl durumdaki 4 dekarlık alanda, belediye ekiplerince 200 zeytin ağacı toprakla buluşturuldu.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çizikci de belediye görevlileriyle zeytin fidanı dikti.

Çizikci, burada yaptığı konuşmada, zeytinin önemli bir besin olduğunu belirterek Dodurga'da üretimini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

İlk etapta 4 dekarlık alana fidan diktiklerini belirten Çizikci, "Bu örnek bahçede yapacağımız gözlem ve incelemelerin neticesinde ilçemizde 350 dekarlık alana 15 bin zeytin ağacı fidanı dikmeyi planlıyoruz. Zeytini geleceğin gıdası olarak görüyoruz. Dolayısıyla ilçemizde yetiştirilmesini teşvik etmek istiyoruz." dedi.

Dodurga'nın dört bir yanını zeytin bahçeleriyle dolduracaklarını dile getiren Çizikci, "Elimizin değdiği her yere zeytin fidanı dikiyoruz. Diktiğimiz zeytin fidanlarının değeri yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. İlçe sakinlerimizi de evlerinin bahçelerine zeytin fidanı dikmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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