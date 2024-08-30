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Dodurga'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Töreni Düzenlendi

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Çorum'un Dodurga ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Örken ve İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, şehit kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette İlçe Müftüsü Mücahit Abdullah Ertunç, şehitler için dua etti. Törenin ardından Kaymakam Vatansever, tebrikleri kabul etti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Örken, İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, Dodurga Kaymakamlığı önündeki törenin ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Mücahit Abdullah Ertunç, şehitlerin ruhu için dua etti.

Ziyaretin ardından Vatansever, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Güncel

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