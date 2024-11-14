Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, Halk İçin Yaptıkları Çalışmaları Değerlendirdi

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, görev süresince yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Kaşıkcı, gazetecilere, seçim döneminde verdiği vaatlerden fazlasını yaptıklarını, çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerde emeği geçen Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'a teşekkür eden Kaşıkcı, 18 farklı kalemde çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Halı sahanın faaliyete alındığını, Hasan Dede Türbesi'ne yaklaşık 12 metre uzunluğunda seyir terası yapıldığını anlatan Kaşıkcı, "Belde güvenliği için 25 güvenlik kamerası hizmete alındı. Mesire alanında çalışmalar gerçekleştirildi. Doğal gaz çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. TOKİ konutları tamamlandı. İmar planı hayata geçirilerek beldenin 50 yıllık planlaması tamamlandı." dedi.