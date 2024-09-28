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Dodurga Belde Belediye Başkanı Kaşıkcı, Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Dodurga Belde Belediye Başkanı Kaşıkcı, Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi
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Çankırı'nın Dodurga Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, ilçede yürütülen doğalgaz ve diğer altyapı projeleri hakkında bilgi vererek, bugüne kadar yerine getirilen vaatlerden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, ilçede doğalgazın yanı sıra diğer çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Verilen 44 vaatten 16'sını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaşıkcı, şöyle devam etti:

"Mahalle yollarını genişletme, parke taşı döşeme, doğalgaz, kamera sistemi, seyir terası, mezarlığın genişletilmesi, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilmesi, ilk ve orta öğrenim öğrencilerine kırtasiye yardımı, 30 yıllık arsa sorununun çözülmesi, halk kütüphanesi açılışı, mesire alanının ikinci etabının yapımı, altyapı çalışmaları gibi alanlarda çalışmalar devam ediyor. Vizyon projeler arasında yer alan altyapı kanalizasyon ve içme suyu yapımı ile kaldırım çalışmaları esnaf ve vatandaşlar açısından belirli sıkıntılara yol açsa da takdirle karşılanıyor. Devam eden çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşında hizmetine açılması için mücadeleye devam ediyoruz."

Kaşıkcı, çalışmalarına destek veren Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, il başkanı Koray Erdoğan ile ilçe başkanı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

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