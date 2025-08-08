Dodik, Görevden Alınmasının Ardından Anayasa Mahkemesine Başvurdu

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Merkez Seçim Kurulu kararıyla görevden alınmasının ardından hakkında verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezasının dondurulması için Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Dodik'in avukatlarının, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası alan ve Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu tarafından görevden alınan Dodik için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundukları aktarıldı.

Avukat ekibinin yaptığı açıklamada, Dodik'e ilişkin geçici tedbir kararı talep ettikleri belirtilerek, Anayasa Mahkemesindeki sürecin ne kadar süreceğinin bilinmediği ifade edildi.

Bosna Hersek medyası ayrıca, daha önce Bosna Hersek kurumlarını "tanımadığı" yönünde açıklamalar yapan Dodik'in yine bir Bosna Hersek kurumuna başvuruda bulunarak söylemleriyle çeliştiğini kaydetti.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilenen Dodik'in OHR karşıtlığı

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan OHR ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Dodik liderliğinde NSRS, Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava sürecinin ardından Bosna Hersek Mahkemesi 26 Şubat'ta kararını açıklamış ve Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Temyize taşınan dava sürecinde Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi ise 1 Ağustos'ta Dodik'e verilen cezayı onamıştı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu, 6 Ağustos'ta verdiği kararda Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamış, Dodik ise referanduma gideceğini duyurmuştu.