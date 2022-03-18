Doç. Dr. Yeniocak: AYM'nin emsal kararı kentsel dönüşümü derinden etkileyecek

Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yıktırılan binaların yerine yapılacak yapı projeleri genellikle eskilerinden farklı olduğu için, yeni dairelerin yeniden paylaşımı konusu, maliklerin sıklıkla anlaşmazlığa düştüğü konulardan biri olabiliyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, Anayasa Mahkemesi'nin kentsel dönüşüm süreçlerini ilgilendiren önemli bir karar aldığını söyleyerek bunun emsal niteliğinde bir karar olduğunu belirterek, konuya açıklık getirdi.

Doç. Dr. Umut Yeniocak, kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen yeni dairelerin paylaşımında haksızlığa uğradığını düşünerek itiraz eden kişinin payının, kanun gereği, diğer maliklere satılabildiğini belirtti. İşte bu aşamada kendisine düşen daireye itiraz ettiği için sahip olduğu pay satışa çıkarılan kişinin açtığı davalarda genellikle mahkemelerin mağduriyetlerin artmasına neden olan kararlar aldığını ifade etti. Doç. Umut Yeniocak açıklamasına şöyle devam etti.

"MAHKEMELER, YETERİNCE İNCELEMEDEN KARAR VERİYORLAR, MAĞDURİYETLER ARTIYOR"

Yeniocak, "Çünkü bu konuda mahkemeler, satış kararının mevzuata uygun olarak alınıp alınmadığını incelerken yeni dairelerin adil ve dengeli bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını ya da itiraz eden kişinin dairesi satılırken idare tarafından belirlenen satış bedelinin adil şekilde belirlenip belirlenmediğini yeterince incelemeden karar veriyorlar" dedi.

İşte böyle bir uygulamaya maruz kaldığı için mağduriyet yaşayan bir vatandaşın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun, geçtiğimiz günlerde sonuçlandığına dikkati çeken Doç. Dr. Umut Yeniocak, Anayasa Mahkemesi'nin kararına konu olan olayda; depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve yıkılan yapı yerine yeniden yapılacak binada payına düşen daireyi kabul etmeyen kat malikinin sahip olduğu arsa payının, 6306 sayılı Kanun gereği, diğer kat maliklerine satılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Kat malikinin bu karara itiraz ederek, ilk olarak İdare Mahkemesine başvurduğunu ve yeni projedeki paylaşıma ve idare tarafından belirlenen satış bedeline itiraz ederek satışın iptalini talep ettiğini anlattı. Ancak bu davada idare mahkemesinin, ihale prosedürünün mevzuata uygun olduğu ve satış bedelini değerlendirme yetkilerinin bulunmadığını belirterek, satışın iptali talebini reddettiğine işaret etti.

"SATIŞ FİYATI, ADİL VE DENGELİ OLMALI"

Kat Malikinin bu karara da itiraz ederek davayı Anayasa Mahkemesine taşıdığını dile getiren Umut Yeniocak, 10.02.2022 tarihli ve 2018/1567 Başvuru Numaralı kararında Anayasa Mahkemesinin, satış prosedürünü denetleyen idare mahkemesinin; idare tarafından belirlenen satış bedelinin ve yeni projedeki paylaşımın ekonomik olarak adil ve dengeli olup olmadığını denetim dışında bırakarak karar vermesinin, gerçek anlamda bir hukuki denetim olmadığını vurgulayarak ihlal kararı verdiğini ve dosyayı, yeniden yargılama yapılması için mahkemesine gönderdiğini vurguladı. Bunun kentsel dönüşüm süreçlerini ilgilendiren önemli bir karar olduğunu vurgulayan Umut Yeniocak, kentsel dönüşüm proje sahibi firmalarının, bu konuda daha dikkatli ve adil olmalarını mağduriyet yaratmayacak şekilde planlamalar yapmaları gerektiği söyledi.