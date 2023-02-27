Doç. Dr. Tekin: Bölgede büyük bir depremin uzun süre yaşanmayacağını düşünüyoruz

ADIYAMAN Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Merkez Müdürü Doçent Doktor Senem Tekin,"Bu kadar büyük enerji boşalmasının bizler jeoloji mühendisleri olarak 6, 6.5 ve daha üzerinde bir depreme artık bu bölgelerde uzun süre yaşanmayacağını düşünüyoruz"dedi.

ADIYAMAN Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Merkez Müdürü Doçent Doktor Senem Tekin,"Bu kadar büyük enerji boşalmasının bizler jeoloji mühendisleri olarak 6, 6.5 ve daha üzerinde bir depreme artık bu bölgelerde uzun süre yaşanmayacağını düşünüyoruz"dedi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2018 yılında 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Adıyaman Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Zorlu ve Proje Koordinatörü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş İnan Sevimli ve Müdürü Doç. Dr. Senem Tekin'in yer aldığı çalışmada 6 yıl içerisinde 5'ten büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 90'nın üzerinde söylenmişti. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremle büyük kayıplar yaşanırken, bölgede yeni bir deprem riski tartışmaları da başladı.