Doç. Dr. Taşpınar: Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor

DÜZCE (DHA) - DÜZCE, 2021 Dünya Hava Kirliliği raporuna göre Avrupa'nın havası en kirli 5 şehri arasında yer aldı. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Taşpınar, " Düzce, etrafı dağlık, ortası bir düz ova, vadi şeklinde bir il. Kirleticilerin dağılması engellenmiş. Rüzgarın esme frekansları çok kısıtlı olduğu için Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor" dedi.

İsviçre merkezli IqAir'ın hazırladığı '2021 Dünya Hava Kirliliği' raporunun sonuçları açıklandı. 117 ülkede 6 bin 476 kentin incelendiği rapora göre Düzce, Avrupa'da hava kirliliği oranının en yüksek olduğu 5'inci il oldu. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Taşpınar, Düzce'nin topoğrafyası ve meteorolojik parametrelerinin hava kirliliğine müsait olduğunu belirterek, "Topoğrafya olarak etrafı dağlık, ortası bir düz ova, vadi şeklinde bir il. Bolu Dağı'nın eteklerinde bir iliz. Dolayısıyla Düzce merkezi, merkezden etrafa doğru yükselen bir topoğrafyaya sahip. Kirleticilerin dağılması engellenmiş ve meteorolojik olarak rüzgarların esme frekansları çok kısıtlı olduğu için Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor" dedi.