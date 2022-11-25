Doç. Dr. Serhat Yüksel, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi' içerisinde yer aldı

Stanford Üniversitesi, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ni açıkladı. Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında hazırlanan listede yazarımız İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel de yer aldı.

YÜZDE 2'LİK DİLİME GİRMEYİ BAŞARDI

Elsevier Veri Tabanı'nda yayımlanan ve 2021 alıntı yılına göre ilk %2'lik dilimde bulunan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesi; Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki (2021 yılı çalışmalar)" olarak iki kategoride listelendi.Yüksel,Bilim insanlarının sadece 2021 yılı çalışmaları dikkate alınarak oluşturulan 'Yıllık Etki Listesi'nde yüzde 2'lik dilime girmeyi başardı.

DOÇ. DR. SERHAT YÜKSEL KİMDİR?

Haberler.com yazarı Doç. Dr. Serhat Yüksel, 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olup 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat yüksek lisans programını tamamladı. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık programından doktor unvanını aldı. 2008-2016 yılları arasında QNB Finansbank'ta kıdemli müfettiş olarak görev yaptı. 2018 yılında finans alanında doçent unvanına sahip oldu. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Yüksel'in enerji ekonomisi, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve hidrojen enerjisi konularında 200'ün üzerinde çalışması mevcuttur.