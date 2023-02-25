Doç. Dr. Selçuk, Hakkari için uyarı yaptı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Hakkari'nin riskli bölge olduğunu söyledi. Binalarda risk incelemelerine başlandığını belirten Doç. Dr. Selçuk, "Yüksekova- Şemdinli fay zonu 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip. Şu bir gerçek ki; Yüksekova ve Şemdinli'de büyük bir deprem bekleniyor" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Kahramanmaraş merkezli 11 kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından bilim insanlarının dikkat çektiği Hakkari bölgesiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de her 10-15 yılda bir depremle karşı karşıya kalındığını anlatan Doç. Dr. Selçuk, ülke olarak bazı gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Yapılar için yanlış yerleşim yerlerinin seçildiğini kaydeden Doç. Dr. Selçuk, bunun örneklerinin son depremlerin yaşandığı yerlerde görüldüğünü, ovadaki yerlerde yıkım yaşandığını, doğru yerleşim yerlerinde ise yıkımın az olduğunu ifade etti.

Depremin olduğu kentlerdeki endişe duyduğu konuyu anlatan Doç. Dr. Selçuk, "Van'daki depremden sonra bazı vatandaşlar evlerindeki hasar durumunu değiştirmek için itirazda bulundu. Van'da birey olarak ağır hasarlı binanızı orta hasara çevirmek veya orta hasardan az hasara çevirmek için itirazlar vardı. Yanlış rapor verildi diye ortalık kıyamet alanına döndü. Mahkemelere dosyalar gitti. Devlet bununla ilgili yaptırım koyacak. Güçlendirmeyle falan orta hasara çevrilmeyecek. Van'da yaşanan ilk depremde yıkılmayan binalar 5,6'lık depremde yıkıldı. Eğer o binada siz ağır hasardan orta hasara çevirmişseniz, o binada ölen her kişinin günahı sizden sorulur, ölen her kişiden siz sorumlusunuz" diye konuştu.