DOÇ. DR. ŞAHİN: SATIŞLA BİRLİKTE YÜZ MİLYONLARCA TWİTTER KULLANICISININ VERİLERİ EL DEĞİŞTİRDİ

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasıyla birlikte yüz milyonlarca aktif kullanıcının verilerinin el değiştirdiğini söyledi. Doç. Dr. Şahin, 'Aslında sadece, 44 milyar dolara Twitter'ın yazılımı, algoritmaları ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları el değiştirmedi. Burada yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri var. Bu veriler el değiştirdi' dedi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla kişisel verilerin el değiştirdiğini ifade eden Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, bu durumun kullanıcılar açısından önemine değindi. Twitter'ın satılmasının ardından yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verilerinin el değiştirdiğine dikkat çeken Şahin, "Twitter'da yüz milyonlarca kullanıcının verileri var. Yüz milyonlarca aktif kullanıcıyı doğrudan ilgilendirecek kararların alınması gibi bir şeyin tek elde toplanması gibi bir durum var. Aslında bu dikkat çekici ama bu el değiştirme ile ilgili yapılan tartışmalara baktığım zaman asıl odaklanılması gereken yerin kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü Twitter'da ne değişecek? Elon Musk ne yapacak? Twitter'ı neden satın aldı ki? Aslında sadece 44 milyar dolara Twitter'ın yazılımı, algoritmaları, ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları el değiştirmedi. Burada yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri var. Aslında bu veriler el değiştirdi. Büyük bir manipülasyon gücü el değiştirdi. Bu anlamda kullanılır ya da kullanılmaz demiyorum. Ama Facebook gibi bir platform, Amerikan başkanının seçimini etkileyecek güce sahipti ve bunu gördük. Bu durum Twitter için de geçerli olabilir" diye konuştu.

Herhangi bir sosyal medya platformuna üye olunurken onaylanan sözleşme maddelerinin kullanıcılar tarafından okunmadığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin bir kişi ya da kuruma teslim ettiğiniz kişisel verileriniz, özel yazışmalarınız, beğenileriniz, profilinizi çıkarmayı sağlayacak ölçüdeki yoğun birçok veriniz size sorulmaksızın el değiştirebiliyor. Demek ki bu tarz platformları kullanırken bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Şu an kullandığınız ve güvendiğiniz sosyal medya platformu yarın hiç istemediğiniz kişilere satılabilir demek ki. Bunu Elon Musk için söylemiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı açarken kabul ettiğimiz sözleşmelerin içerisinde olan maddeler var ama hiçbirimiz okumuyoruz. Bu el değiştirmenin hukuki zemini oluşturulmuş durumda ve biz de bunları kabul etmiş durumdayız. Ama sonuçta çok bilinçli davranmadığımız için kişisel verilerimizin kimi zaman birkaç milyon dolar karşılığında, kimi zaman da 44 milyar dolar karşılığında el değiştirebileceğini aklımızda tutmamız lazım. Özellikle kişisel verilerimizin bir ticaret unsuru haline getirilebileceği bilinci ile en azından sosyal medya kullanımına devam etmemiz lazım."

Demirören Haber Ajansı / Güncel