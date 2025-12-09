Akademisyenin gözünden Trabzon mutfak kültürünün anlatıldığı eser ödül getirdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" eseri, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Bilimsel Telif Eser (TESEP) Ödülleri'nde "Jüri Özel Ödülü"ne değer bulundu.

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Şen, İstanbul'da 2017'ye kadar endüstriyel yemek firmalarında yöneticilik yaptıktan sonra gastronomi ve mutfak sanatlarına yöneldi.

Şen, 2021'de doçentlik ünvanını aldıktan sonra çalışmalarını mutfak kültürü, coğrafi işaretli yiyecekler, gıda ürünleri ve Trabzon mutfak kültürü üzerine sürdürmeye başladı.

Trabzon mutfağı ve gastronomisinin unutulmuş lezzetlerine ait tarifler için 2 yılı aşkın sürede 18 ilçeden 437 kişiyle görüşen Şen'in "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı iki ciltlik eseri Eylül 2024'te yayımlandı.

Eserin "Kültürel Değerler" başlıklı birinci cildinde, Trabzon'un tarihi ve coğrafi özellikleri ile tarımsal üretim ve toplayıcılığa ilişkin ekipman, gıda muhafaza yöntemleri, geleneksel ürünler, pide ve ekmek tarifleri, özel günlere ait yiyecek kültürünün yanı sıra gelenek ve görenekler anlatılırken, "Geleneksel Lezzetler" adlı ikinci cildinde çorba, pilav, hamur işleri, tatlı, tatlı içecekler, ana yemekler, yabani ot ve mantarlardan hazırlanan yemek tarifleri yer alıyor.

Şen'in "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" eseri, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TÜBA-TESEP kapsamında "Jüri Özel Ödülü"ne değer bulundu. Kitabın, 2008'den beri verilen TESEP ödüllerinde gastronomi ve mutfak sanatları alanında ödüle layık görülen "ilk" eser olduğu belirtildi.

"Mutfak, toplumların geçmişteki kültürlerini yansıtan unsurdur"

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, AA muhabirine, mesleği gereği gıdanın kimyasal yapısı, içeriği ve bileşenlerine hakim olmasının yanı sıra mutfağın kültürel tarafına da ilgi duyduğunu söyledi.

Akademik çalışmalarını endüstriyel mutfak üzerine yaptığını ancak daha sonra memleketine katkı sunmak amacıyla Trabzon mutfak kültürünü çalışmak istediğini anlatan Şen, "Kitap çalışmasını yaparken Giresun Üniversitesinde görevliydim. 2 yılı aşkın sürede Trabzon'un 18 ilçesini 5 bin 500 kilometreyle yol katederek 437 kişiyle birebir görüştüm. Ayşe teyzenin dizinin dibinde oturdum, lahana saran Fatma ablayla, tarla kazarak patates toplayan Ahmet amcayla vakit geçirdim. Fındık toplayan amcaların ve teyzelerin kültürel süreçlerini dinledim." diye konuştu.

Şen, mutfak kültürünün toplumların geçmişteki kültürlerini yansıtan unsur olduğunu dile getirerek, "Kültürümüzü tanıtmamız, geçmiş kuşaklardan aldığımız birikimleri gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bu amaçla 'Trabzon'a nasıl hizmet edebilirimin' sonucu diyelim, o amaçla yola çıkmıştık. Memleketimize kendi alanımızla alakalı yapabileceğimiz şeyler mutfak ve gastronomiydi. Trabzon'un mutfak kültürünü anlatmak için memleketime eser bırakmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede son dönemde gastronomiye ilginin arttığını ve bu alanda ciddi çalışmaların olduğunu aktaran Şen, "Aynı zamanda kitabımız, 2008'den beri verilen TESEP ödüllerine ilk defa gastronomi mutfak sanatları alanında ödüle layık görülen eser oldu. Bu anlamda da gururluyum, mutluyum. Trabzon mutfağını, ülke gastronomisini dünyaya tanıtma anlamında da daha fazla çaba sarf edeceğiz ama belirli noktaya geldiği için gurur duyuyoruz. Bilimsel olarak onaylandı. Bize bildirilen takvime göre 23 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bu ödülü almış olacağız. Orada da ayrı gurur yaşamış olacağız." ifadelerini kullandı.