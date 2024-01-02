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Doç. Dr. Abdurrazak Gültekin'in 'Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka' adlı kitabı yayınlandı

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Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi, felsefeci ve yazar Doç. Dr. Abdurrazak Gültekin'in, 'Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka' adlı kitabı yayınlandı. Gültekin, çağdaş bir meseleye felsefe tarihinden bir bakış açısı ile yaklaştığı kitabını okuyucuya sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi, felsefeci ve yazar Doç. Dr. Abdurrazak Gültekin'in, "Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka" adlı kitabı yayınlandı.

Doç. Dr. Karabulut'un, "Felsefe Tarihinden Günümüze Yansımalar" ve "Beden Felsefesi" adlı yayınlanmış iki kitabının ardından "Spinoza Ontolojisi ve Yapay Zeka" adlı üçüncü kitabı da yayınlanarak, okurla buluştu.

Gültekin, çağdaş bir meseleye felsefe tarihinden bir bakış açısı ile yaklaştığı kitabını okuyucuya sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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