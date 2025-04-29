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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üniversite Diploması İddiaları Yalanlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üniversite Diploması İddiaları Yalanlandı
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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı, Yargıtay tarafından onandı' iddiasının doğru olmadığını, Yargıtay'da söz konusu bir dava bulunmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı, Yargıtay tarafından onandı' iddiasının doğru olmadığını, Yargıtay'da söz konusu bir dava bulunmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı, Yargıtay tarafından onandı' iddiası doğru değildir. Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir. Yargıtay'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi, 25 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ilgili detaylı açıklama yapmıştır. Açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Benzer iddialar daha önce de merkezimizce yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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