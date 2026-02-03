Haberler

DMM: Türkiye'de her yıl 10 binden fazla çocuğun kaybolduğu iddiaları doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de kaybolan çocuklar hakkında yayınlanan sayılarının doğru olmadığını açıkladı ve kamuoyunu yanıltan paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), "Sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir. Ayrıca kamu kurumları tarafından, 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır. Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
