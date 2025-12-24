Haberler

DMM'den "Karadeniz'de Türkiye'ye ait ticari geminin vurulduğu" yönündeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' iddialarının asılsız olduğunu ve görüntülerin 2025 yılında kaydedildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan görüntülerin bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
