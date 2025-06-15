DMM: İsrail Uçaklarının Türkiye'de Olduğu İddiaları Asılsız

DMM: İsrail Uçaklarının Türkiye'de Olduğu İddiaları Asılsız
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'İsrail sivil uçak filosunun Türkiye'de konuşlandırıldığı' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Türkiye'nin, İsrail ile olan tüm havacılık faaliyetlerini durdurduğunu belirtti.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), ' İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı' iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı sosyal medya mecralarında yer alan ' İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye ile İsrail arasında sivil-askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığından havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır. Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır. Vatandaşlarımızın manipülatif haberlere itibar etmemeleri, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliğimizi tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceğini bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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