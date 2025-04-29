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DMM, İsrail'in Ezidi Kadınlarla İlgili İddialarını Yalanladı

DMM, İsrail'in Ezidi Kadınlarla İlgili İddialarını Yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyada yayımladığı 'Ezidi kadınlar teşhir edildi' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Gerçeklerin 2013'teki bir eyleme dayandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan, "Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentinde bir meydanda Ezidi kadınların teşhir edildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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