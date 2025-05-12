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DMM'den PKK'nın Silah Bırakma Kararına Açıklama

DMM'den PKK'nın Silah Bırakma Kararına Açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK'nın silah bırakma kararı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu ve devletin bu konuda herhangi bir pazarlık içinde olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bölücü terör örgütü PKK'nın "silah bırakma ve fesih" kararının alındığı kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Bu iddiaların, dezenformasyon olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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