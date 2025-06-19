DMM'den Özgür Özel'in Açıklamalarına Yanıt

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Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki Adalet Bakanlığı lojmanı ile ilgili iddialarını eleştirdi ve yanlış bilgilendirmelerde bulunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul'da bütün izinleri alınarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı konusunu istismar etmesinin ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmadığını belirtti.

DMM'nin sosyal medya hesabından Özel'in bazı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaları ve soruşturmayı yürüten adli makamları itibarsızlaştırmaya dönük söylemlerine devam etmektedir. Özel, bugün yaptığı konuşma ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, 'Sayın Özel'in yaptığı açıklamalar, eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiğini göstermektedir' beyanını teyit etmiştir. CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından halen İstanbul Adliyesi'ne araç tahsis uygulamasına devam edildiğinin doğrulandığı anlaşılmaktadır. Sayın Özel'in son açıklamasında da İBB'nin İstanbul Adliyesi'ne araç tahsis uygulamasına karşı çıkmadığı görülmektedir. Doğrusu, İBB tarafından bir aracın bir şahsın emrine verildiği değil, İstanbul Adliyesi'nin emrine ve belirli bir mahkemenin hizmetine tahsis edildiğidir."

Açıklamada, "Sayın Özel'in, İstanbul'da bütün izinleri alınarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanı meselesini istismar etmeye devam etmesi ise ana muhalefet ağırlığı ile bağdaşmayan bir tutumdur. Sayın Özel'in 'bir fuara katılabilmek için ancak o fuarda sergilenen ürünleri alma niyeti ve maddi gelir düzeyi olması gerektiğini değerlendirmesi' ise kendi kişisel yaklaşımıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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