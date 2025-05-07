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DMM'den Özgür Özel'e Saldıran Zanlının GBT İddiasına Yalanlama

DMM'den Özgür Özel'e Saldıran Zanlının GBT İddiasına Yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun GBT'sinin silindiği iddialarını asılsız buldu ve gerçek bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun "GBT'sinin silindiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, "Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T'nin GBT'si silinmiş" yönündeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, zanlının, 16 Aralık 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerde yer alan "ihbarın ardından yapılan GBT sorgusunda olumsuz bir duruma rastlanmadığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir. S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, TEM arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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