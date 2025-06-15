DMM'den MOSSAD İddialarına Yanıt: Gerçek Dışı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayımlanan 'MOSSAD unsurları İran-Türkiye sınır kapısından sızabilir' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Sınır kapılarındaki durumun güvenli olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İran- Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağan dışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından paylaşılan, "İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağan dışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Görüntülerin, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı'nda değil, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce 3 Haziran'da kaydedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımız ve ilgili güvenlik birimlerimiz hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağan dışı bir hareketlilik, yoğunluk veya düzensiz geçiş durumu bulunmadığını teyit etmektedir. İranlı yetkililerle yapılan temaslarda da kendi sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır.

Söz konusu görüntü ve iddiaların, kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı yaratmak amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur. Kamuoyuna saygı ile duyulur."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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