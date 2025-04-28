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DMM'den Liman İddialarına Yanıt

DMM'den Liman İddialarına Yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan ve GKRY basınında çıkan Türk limanlarının Kıbrıs gemilerine açılacağı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

DMM: LİMANLARIN UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK BULUNMAMAKTADIR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan ve GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) basınında yer alan 'Türk limanlarında Kıbrıs gemilerine yeşil ışık' iddiası doğru değildir. İş insanlarına Avrupa Birliği vizesi kolaylığı sağlanması amacıyla ülkemiz limanlarının GKRY bayraklı gemilere açılması gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizdeki limanların uygulamalarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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